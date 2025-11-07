Itaca propone actividades para un fin de semana sin alcohol en Almendralejo

La asociación Ítaca Aventura impulsa este fin de semana un nuevo proyecto de ocio saludable llamado ‘Fin de semana sin alcohol’ dirigido principalmente a adolescentes a partir de 12 años, con el objetivo de fomentar hábitos de vida activa, educación ambiental y la mejora del bienestar físico y emocional. La iniciativa busca consolidarse en la sociedad almendralejense como una alternativa de tiempo libre positiva, en contacto con el entorno natural y promoviendo valores como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo.

El programa incluye dos actividades gratuitas y abiertas a la participación: el Raid de Aventuras en el Parque de Las Mercedes, este sábado 8 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, donde los participantes deberán orientarse en equipos superando pruebas lúdicas; y una Ruta en Bicicleta BTT, este domingo 9 de noviembre, también de 10:30 a 13:30 horas, con salida desde el mismo parque y recorrido de dificultad baja por las pistas que rodean Almendralejo.