Almendralejo
Itaca propone actividades para un fin de semana sin alcohol en Almendralejo
Lo hace con un raid de aventuras para este sábado y una ruta en bicicleta para este domingo
La asociación Ítaca Aventura impulsa este fin de semana un nuevo proyecto de ocio saludable llamado ‘Fin de semana sin alcohol’ dirigido principalmente a adolescentes a partir de 12 años, con el objetivo de fomentar hábitos de vida activa, educación ambiental y la mejora del bienestar físico y emocional. La iniciativa busca consolidarse en la sociedad almendralejense como una alternativa de tiempo libre positiva, en contacto con el entorno natural y promoviendo valores como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo.
El programa incluye dos actividades gratuitas y abiertas a la participación: el Raid de Aventuras en el Parque de Las Mercedes, este sábado 8 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, donde los participantes deberán orientarse en equipos superando pruebas lúdicas; y una Ruta en Bicicleta BTT, este domingo 9 de noviembre, también de 10:30 a 13:30 horas, con salida desde el mismo parque y recorrido de dificultad baja por las pistas que rodean Almendralejo.
