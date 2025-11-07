Noviembre llena de música, teatro, cine y literatura el teatro Carolina Coronado

La programación cultural de Almendralejo para el mes de noviembre llegará cargada de propuestas variadas dirigidas a todos los públicos. Así lo ha anunciado el concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, quien ha presentado una agenda que reúne música, teatro, cine, literatura, danza y actividades solidarias, con el Teatro Carolina Coronado y el Centro Cultural San Antonio como principales escenarios.

Cruz ha destacado que se trata de «una programación diversa, abierta y pensada para que cualquier ciudadano encuentre una actividad que disfrutar», combinando tanto espectáculos profesionales como la participación de asociaciones locales, escuelas artísticas y colectivos culturales de la ciudad.

El mes comenzará con la Gala Solidaria a beneficio de la Asociación Diabetal, que se celebrará este viernes 8 de noviembre en el teatro Carolina Coronado. El evento estará presentado por Santiago Barragán y contará con la participación de escuelas y agrupaciones locales. La entrada tendrá un precio simbólico, además de habilitarse una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir.

Este mismo fin de semana, viernes y sábado, el teatro y el Centro Cultural San Antonio acogerán el cuarto Festival de Animación y Videojuegos, un evento que continúa consolidándose como uno de los referentes regionales en cultura digital, creatividad e innovación.

El cine será protagonista el 13 de noviembre con la llegada del 28º Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura (FanCineQueer), con entrada gratuita. La muestra vuelve con el objetivo de visibilizar la diversidad y celebrar la pluralidad afectiva, sexual y de género a través del séptimo arte. Además, la Filmoteca de Extremadura regresará a la ciudad el 19 de noviembre con la proyección de On Falling.

La música tendrá un papel destacado con el concierto ‘El otoño es música’ del Coro Vía de la Plata el 14 de noviembre, y con el tradicional concierto de Santa Cecilia el 21 de noviembre, a cargo de la Banda Municipal de Música de Almendralejo. En esta edición, el espectáculo contará con la participación del clown y músico Lolo Fernández, que propondrá un concierto donde el humor será hilo conductor para acercar al público a obras clásicas.

Paralelamente, durante el mes se celebra el Otoño Literario, con sesiones de Diálogos Literarios que contarán con autores como Sergio Álvarez Guerrero (día 8), Juan Trejo (día 12), Juan Manuel de Prada (día 18) y Florián Recio (día 26), en ambos espacios culturales.