Urvipexsa abre consulta para evaluar la demanda real de vivienda en Almendralejo

La empresa pública Urvipexsa ha puesto en marcha una encuesta de registro, disponible en su página web, dirigida a todas aquellas personas interesadas en acceder a viviendas de protección oficial (VPO) en Almendralejo. El objetivo es conocer la demanda real de vivienda protegida en la ciudad y planificar con precisión las próximas actuaciones previstas dentro del Plan Regional Habita Extremadura.

A través de este formulario, la ciudadanía podrá manifestar su interés en adquirir una vivienda de estas características, aportando datos que permitirán diseñar la oferta en función de las necesidades reales del municipio. Desde el Ayuntamiento se recuerda que quienes lo necesiten pueden recibir asesoramiento e información en la Oficina de Urbanismo.

Para atender esta demanda, está prevista la construcción de nuevas promociones de VPO en tres parcelas municipales, cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura en zonas de calle Miguel de Unamuno (junto a la Comisaría de Policía Nacional) para un total de 19 viviendas; calle Miajadas (frente al IES Arroyo Harnina), para un total de 14 viviendas; calle Clara Campoamor (frente al Cenatic), para un total de 25 viviendas

Todas las viviendas contarán con garaje y trastero, respondiendo a los criterios de habitabilidad y accesibilidad establecidos por la normativa vigente.