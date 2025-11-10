Almendralejo será capital regional del pensamiento filosófico los días 20 y 21 de noviembre

Almendralejo se convertirá los próximos 20 y 21 de noviembre en el epicentro del debate filosófico en Extremadura con la celebración del Día Mundial de la Filosofía, una iniciativa organizada por la Asociación de Filósofos de Extremadura y la Red Española de Filosofía, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almendralejo y el patrocinio de la Diputación de Badajoz. La cita reunirá a especialistas, alumnado y ciudadanía bajo el lema ‘Lo personal es político. Los retos del feminismo hoy’, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y abrir espacios de diálogo sobre igualdad, derechos y transformación social.

El profesor Ricardo Hurtado, acompañado por la concejala de Educación, Isabel Ballesteros, ha destacado que este encuentro busca promover la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa, así como abordar preocupaciones actuales como el aumento de actitudes machistas y la violencia de género en edades cada vez más tempranas.

La primera jornada congregará en la ciudad a unos 300 alumnos y alumnas de diferentes localidades, entre ellas Trujillo, Badajoz, Fuente de Cantos, Navalmoral de la Mata o Don Benito. La actividad central, Filosofía en la calle, llevará a los participantes a distintos puntos emblemáticos de Almendralejo para dialogar con la ciudadanía sobre la situación actual de la mujer, los avances conseguidos y los retos todavía pendientes. La mañana culminará con una puesta en común en el teatro Carolina Coronado entre las 13:00 y las 14:00 horas, seguida de una comida de convivencia en la Plaza de Extremadura.

Ya por la tarde, el teatro Carolina acogerá un cine-fórum sobre la película Sufragistas, de 15:30 a 18:00 horas, donde se debatirá sobre los orígenes del movimiento feminista y su evolución hasta el presente.

La programación continuará el viernes en el Centro Cultural San Antonio, donde se celebrará un ciclo de conferencias de 17:00 a 20:00 horas, abierto al público general. Entre las ponentes se encuentran destacadas figuras del pensamiento feminista en España, como Rosalía Romero y Ana de Miguel, que abordarán cuestiones como los retos actuales del feminismo, la filosofía escrita por mujeres y la importancia de defender los avances sociales logrados.

Hurtado ha subrayado que el encuentro pretende reivindicar Almendralejo como ciudad de referencia en el pensamiento y la cultura, un espacio donde «el diálogo, el respeto y la escucha permitan comprender las inquietudes sociales y buscar consensos desde perspectivas diversas».