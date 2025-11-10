El FPS engancha y se consolida como un festival singular para la región

El Festival de la Animación y los Videojuegos ‘FPS’ se ha vuelto a celebrar con gran éxito de participación en Almendralejo y con nuevas actividades. Una de ellas fue involucrar al comercio local en un concurso de escaparates donde afloró la originalidad de muchas tiendas. Expertos de toda España han estado en Almendralejo abordando distintos temas, entre ellos, una mesa redonda sobre ayudas y financiación para las industrias periféricas que rodean a estos sectores en España.