Almendralejo
La banda de música de Almendralejo celebra Santa Cecilia junto al clown Lolo Fernández
El concierto se celebra el viernes 21 de noviembre en el teatro Carolina Coronado
La Banda Municipal de Música de Almendralejo celebrará su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, el viernes 21 de noviembre, a las 20:30 horas, en el teatro Carolina Coronado. Como cada año, la entrada será gratuita, aunque será necesaria la retirada previa de invitaciones, disponibles en la Oficina de Turismo.
En esta ocasión, el concierto llegará con una propuesta diferente y especialmente pensada para disfrutar en familia. Bajo el título ‘Allegro, concierto familiar para clown y banda’, la Banda Municipal unirá su música al talento, humor y creatividad del clown y músico profesional Lolo Fernández, quien ha diseñado un espectáculo dinámico, participativo y lleno de guiños teatrales para acercar la música clásica a todos los públicos, especialmente a los más pequeños.
El concierto se adelanta un día respecto a la festividad oficial de Santa Cecilia para mantener la tradición del viernes como fecha señalada en la agenda cultural de la ciudad.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida