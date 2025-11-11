La banda de música de Almendralejo celebra Santa Cecilia junto al clown Lolo Fernández

La Banda Municipal de Música de Almendralejo celebrará su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, el viernes 21 de noviembre, a las 20:30 horas, en el teatro Carolina Coronado. Como cada año, la entrada será gratuita, aunque será necesaria la retirada previa de invitaciones, disponibles en la Oficina de Turismo.

En esta ocasión, el concierto llegará con una propuesta diferente y especialmente pensada para disfrutar en familia. Bajo el título ‘Allegro, concierto familiar para clown y banda’, la Banda Municipal unirá su música al talento, humor y creatividad del clown y músico profesional Lolo Fernández, quien ha diseñado un espectáculo dinámico, participativo y lleno de guiños teatrales para acercar la música clásica a todos los públicos, especialmente a los más pequeños.

El concierto se adelanta un día respecto a la festividad oficial de Santa Cecilia para mantener la tradición del viernes como fecha señalada en la agenda cultural de la ciudad.