Almendralejo
El Festival de la Primavera llegará en abril a Almendralejo con el tiktoker Alvama Ice
La ciudad abandera una iniciativa que se hará el 11 de abril y que espera reunir a miles de jóvenes en el recinto ferial
La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha presentado el Festival Primavera Joven de Almendralejo, una nueva propuesta cultural y musical dirigida especialmente al público joven de la ciudad. El evento se celebrará el 11 de abril en el recinto ferial y nace con vocación de continuidad para convertirse, según ha indicado la edil, en “una fecha señalada en el calendario festivo de Almendralejo”, ofreciendo un espacio de ocio saludable, música actual y participación juvenil.
El cartel estará encabezado por Alvama Ice, uno de los DJs y creadores de contenido con mayor proyección del momento. Con solo 19 años, se ha consolidado como un referente para miles de jóvenes dentro y fuera del país, acumulando millones de seguidores y éxitos virales. Las primeras 1.000 entradas del festival ya están a la venta desde esta semana a un precio especial de 15 euros a través de la plataforma ZonaEntradas, esperando desde el Ayuntamiento una amplia respuesta y una alta participación en esta primera edición.
Hay que recordar que Almendralejo ya es conocida por su gran fiesta de la primavera, algo que este evento quiere canalizar en un festival en toda regla.
