Almendralejo
El acto del encendido navideño de Almendralejo se hará este año en plaza de Abastos
Será el 28 de noviembre y se cambia de ubicación de la plaza de Extremadura a este lugar para promocionar la zona del Mercado
El encendido del alumbrado navideño se celebrará en Almendralejo el viernes 28 de noviembre, aunque este año con una importante novedad: el acto cambia de ubicación y se llevará a cabo en la plaza de Abastos, un espacio que el consistorio quiere seguir promocionando tras la reciente apertura del Mercado Municipal. Allí se hará la tradicional cuenta atrás, en un ambiente festivo en el que la persona designada para esta edición pulsará el botón que dará luz a toda la ciudad. La empresa Henry, adjudicataria por primera vez del contrato municipal, ha sido la encargada de instalar la iluminación que desde hace semanas se prepara en las principales calles. En los últimos años ha habido una excelente acogida del alumbrado por parte de los vecinos.
