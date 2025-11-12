La Semana de la Infancia se celebrará en el Palacio del Vino y la Aceituna

El Ayuntamiento de Almendralejo celebrará del 17 al 21 de noviembre una nueva edición de la Semana de la Infancia, una cita ya consolidada en el calendario local y que busca visibilizar, reivindicar y celebrar los derechos de los niños y niñas de la ciudad. Así lo ha anunciado la concejala de Infancia, Isabel Ballesteros, quien ha destacado que este evento “pretende ofrecer un espacio de diversión, reflexión y participación activa para nuestros menores, promoviendo el conocimiento de sus derechos y fomentando valores como el respeto, la igualdad y la convivencia”.

Todas las actividades se desarrollarán en el Palacio del Vino y la Aceituna, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y contarán con la participación de todos los colegios de la localidad. Bajo el lema ‘Encuentra tus derechos’, esta quinta edición se estructura en distintas zonas temáticas que representan los derechos fundamentales de la infancia a través de propuestas lúdicas y educativas. Así, los niños podrán disfrutar de una minidisco, que simboliza el derecho a las actividades recreativas y artísticas; un fotomatón dedicado al derecho a la identidad; hinchables para reivindicar el derecho al juego; y una zona de descanso que pone en valor el derecho a la salud y al bienestar.

Además, habrá un espacio medioambiental centrado en el derecho a un entorno saludable y sostenible, actividades de prevención sobre el uso responsable de la tecnología, un tiro con arco para promover el derecho al deporte, karts relacionados con la seguridad vial, una tirolina que simboliza el derecho al ocio, y un circuito de actividades físicas enfocado en el derecho al desarrollo integral.

La programación culminará el domingo 23 de noviembre con una gran jornada de ocio infantil en el Parque de Espronceda, abierta a todas las familias, con talleres, juegos, actuaciones y actividades al aire libre.

Uno de los momentos más esperados será el Pleno Infantil, que se celebrará el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, donde los más pequeños ocuparán los asientos del salón de plenos municipal para debatir, proponer y reflexionar sobre temas que afectan a su entorno. Durante la semana también participará activamente el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, formado por una veintena de escolares representantes de los centros educativos.