Almendralejo
El II Arroz Ibérico Solidario de Almendralejo será a favor de ELA Extremadura
Se hará el 30 de noviembre en la plaza de Espronceda y se colaborará con seis euros
La plaza de Espronceda volverá a llenarse de solidaridad el próximo 30 de noviembre, con la celebración de la segunda edición del ‘Arroz Ibérico Solidario’, un evento gastronómico y benéfico que este año destinará toda su recaudación a la Asociación ELA Extremadura. La cita dará comienzo a las 13.00 horas, y quienes se acerquen podrán disfrutar de un plato de arroz ibérico y una bebida por el precio simbólico de seis euros.
La iniciativa, impulsada por Tomás Riola, logró en su primera edición recaudar 2.500 euros en favor de la Asociación Oncológica Tierra de Barros, sirviendo más de 400 platos, elaborados con unos 40 kilos de arroz. Los tickets ya están disponibles en Chamán, y desde la organización se anima a toda la ciudadanía a participar y colaborar en esta jornada de convivencia, música y solidaridad. «El objetivo es disfrutar de un día en comunidad, ayudando a quienes más lo necesitan», ha señalado Riola. El presidente de ELA Extremadura, Rubén Checa, ha agradecido profundamente el gesto solidario.
