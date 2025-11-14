Almendralejo
Almendralejo será sede permanente de la Fundación Ciudadanía
Así se anunció durante el 20 aniversario que se ha celebrado precisamente en la ciudad
Almendralejo se convertirá en la sede permanente de la Fundación Ciudadanía, una entidad referente en Extremadura por su labor en la promoción de la participación social, la cooperación al desarrollo y la cultura de paz. Así lo anunció el alcalde, José María Ramírez Morán, durante el acto de conmemoración del 20º aniversario de la Fundación, celebrado en el Centro Cultural San Antonio bajo el lema “20 años construyendo ciudadanía. De la participación local a la ciudadanía global (2005-2025)”.
El encuentro reunió a representantes institucionales, entidades colaboradoras, artistas y numerosas personas vinculadas a la historia de la Fundación, que celebró dos décadas de compromiso con la construcción de una ciudadanía activa, solidaria y consciente. Durante su intervención, el alcalde destacó la “trayectoria ejemplar” de la Fundación Ciudadanía y valoró su contribución a proyectos de educación cívica, inclusión digital, cooperación internacional y desarrollo sostenible.
