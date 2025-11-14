Otro partido clave por el objetivo para el Voleibol Almendralejo

El Voleibol Almendralejo afronta este sábado, a las 18.00 horas, en el Pabellón de San Roque, un nuevo compromiso clave por la permanencia en el Grupo C de la Superliga 2. El conjunto dirigido por Antonio Morán llega con la moral muy alta tras firmar una enorme victoria en la pista del Conqueridor Valencia, donde logró imponerse en un duelo trepidante (2-3) demostrando carácter, capacidad de superación y una gran solidez competitiva en todos los sets.

El encuentro ante el Collado Villalba se presenta como otro choque directo por la salvación, ya que el conjunto madrileño parte con objetivos similares a los extremeños. Por eso, el equipo almendralejense quiere aprovechar el impulso anímico y convertir San Roque en su fortín, consciente de que gran parte de sus aspiraciones pasan por hacer de su cancha un bastión infranqueable.

El club reconoce que está siendo una temporada muy exigente en todos los aspectos, tanto deportivos como logísticos. En ese sentido, el Voleibol Almendralejo solicitará apoyo a las administraciones públicas para financiar un autobús para los viajes, después de que en el último desplazamiento a Valencia los jugadores tuvieran que viajar en coches particulares para jugar.