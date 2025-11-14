Un triunfo de la perseverancia

El Vinito Emprendedor organizado por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) volvió a ser un rotundo éxito en su edición celebrada en Bodegas Paiva, donde más de 250 personas se dieron cita para compartir una jornada de inspiración, contactos y experiencias. El gran protagonista fue el empresario extremeño Ricardo Leal, presidente del Grupo Cristian Lay, que ofreció una charla cercana, espontánea y llena de anécdotas sobre su trayectoria y su relación con Almendralejo.

«Estoy encantado de poder estar en Almendralejo. Es como mi segunda ciudad. La primera empresa la montamos aquí en 1996, con Ondupack, y llevo ya 29 años en esta tierra que siempre me ha tratado estupendamente. Me siento uno más de la comarca de Tierra de Barros», expresó Leal al inicio de su intervención, agradeciendo la invitación y el cariño recibido por parte del empresariado local.

El empresario, que se mostró relajado y natural, reconoció entre risas que no sabía con exactitud de qué iba a hablar, ya que el formato del evento era «una especie de interrogatorio», pero aprovechó el encuentro para reflexionar sobre el valor del esfuerzo y el talento extremeño. «Se puede triunfar desde aquí. No tiene nada que ver la tierra o la zona. Es verdad que Extremadura está lejos de los grandes mercados, pero trabajando se puede lograr todo desde esta propia región», destacó.

Ricardo estuvo arropado por muchos trabajadores de Ondupack y por el director general, Fernando Tolosa, del que habló maravillas y es un ejemplo del gran equipo que tiene detrás para que su grupo pueda ser un éxito.

Leal también quiso poner en valor la importancia de crear y mantener industria en Extremadura, recordando que el éxito no depende solo de la ubicación, sino del compromiso, la constancia y la capacidad de innovar. «La clave es la perseverancia. Hay que ser muy constante en la vida y en los negocios para crecer. Arriesgar y no pararse a pensar en las musarañas». Tras su charla, los participantes disfrutaron de una copa de vino en un networking empresarial.