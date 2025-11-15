Cuando todos los caminos conducen a Almendralejo

Manuel Mosquera siempre ha tenido claro que la vida está hecha de lugares y personas que te marcan para siempre. Por eso, cuando habla de Almendralejo, lo hace con una mezcla de cariño y emoción difícil de fingir. «En mi caso, todos los caminos conducen a Almendralejo», dice, y no a Roma, consciente de que su historia personal y profesional no se entendería sin la ciudad que lo acogió hace más de tres décadas y que hoy lo reconoce como Hijo Adoptivo. En sus palabras hay serenidad, verdad y una humildad que lo define. «Soy un tío normal y natural, y lo único que pretendo es que la gente que esté cerca de mí esté bien, con energía positiva», confiesa con esa cercanía que quienes lo conocen saben que lo caracteriza.

Su día a día transcurre con sencillez, pero también con un orden que refleja su manera de entender la vida. «Desayuno con Pepe Tirado y Pedro José, dos leyendas del fútbol en la ciudad pero sobre todo, dos amigos. Para mí, comenzar el día así es lo mejor que te puede pasar», cuenta. Luego, en la ciudad deportiva, se sumerge en su labor como director deportivo del Club Deportivo Extremadura. Allí planifica, organiza y acompaña al equipo, siempre con la implicación que lo ha distinguido desde sus años como jugador. Aun así, no renuncia a su espacio personal y de desconexión, salir a correr se ha convertido en su mejor forma de mantener la mente despejada.

El destino lo trajo a Almendralejo por pura casualidad. «Terminé contrato con el Dépor tras ascender a Primera y me llamó un representante vasco. Me dice que hay una oferta en Extremadura, en Cáceres, pero resultó que era Almendralejo, una ciudad que conocía por Gordillo», recuerda entre risas. Llegó joven, con 22 años, sin saber lo que encontraría. «Aquí encontré el lugar de mi vida. El primer año viví en una pensión, y a los pocos meses supe que quería estar aquí mucho tiempo». Fueron cinco años de fútbol, de ascensos y de una vida compartida con una afición que lo adoptó como uno de los suyos.

Luego llegarían Compostela, el regreso al Extremadura con Rafa Benítez al frente y su retirada en la temporada 2005-2006 en el club azulgrana. «Tras mi retirada ya tenía a mis hijos y decidí priorizar la familia, volver a Coruña, sacarme los títulos de entrenador y seguir vinculado al fútbol base», explica. Aquel retorno al norte parecía definitivo, pero la historia volvió a girar hacia el sur. En 2019 recibió la llamada del Extremadura UD, entonces en Segunda División. «Era la primera vez que entrenaba en fútbol profesional. Aquella etapa fue buenísima, logramos la salvación, y después vino la pandemia, que nos cambió todo». Permaneció hasta 2021 y, tras un paso por Talavera y Córdoba, en octubre de 2024 volvió de nuevo. «Cuando me presentaron el proyecto del CD Extremadura vi una base sólida y me ilusionó. Lo más atractivo era que era el Extremadura y que era Almendralejo. Vale la pena intentarlo, porque siempre merece la pena volver a la que concierto mi casa».

Manuel está encantado con esta nueva oportunidad que se le presenta. Sabe que está trabajando con un consejo d e administración serio, ordenado, riguroso que casa muy bien con los valores de trabajo que quiere representar en Almendralejo. Su papel es distinto al de anteriores oportunidades, pero le permite vivir en una ciudad que le encanta, por muy alejado que esté de su Coruña natal.

Cuando le comunicaron su nombramiento como Hijo Adoptivo, la emoción fue inmediata. «Me llamó el alcalde y me quedé pensando. Lo primero fue sorpresa, lo segundo, sentir un gran honor, y lo tercero, recibirlo con agradecimiento y humildad» porque en sus palabras no hay grandilocuencia, sino gratitud sincera. «Esto depende de muchos almendralejenses que me han acompañado todos estos años. Yo siempre pensé que era un ciudadano más, y así lo sigo sintiendo. Me preocupa Almendralejo, me importa lo que pasa aquí. Porque en mi caso, no todos los caminos conducen a Roma, sino a Almendralejo».

Y esa forma de ser de fuera pero saber conectar tan bien con lo nuestro le ha permitido un reconocimiento que fue aprobado por unanimidad de todo el ayuntamiento y que se entregará el próximo 6 de diciembre.