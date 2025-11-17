Adenex exige a CHG soluciones urgentes ante las continuadas riadas

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la adopción inmediata de medidas ante los reiterados episodios de inundaciones que sufre Almendralejo desde hace décadas. La organización ecologista recuerda que la población vive una situación «insostenible», agravada por la reciente riada del pasado 5 de noviembre de 2025, cuando 30 litros de lluvia en apenas una hora pusieron en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad del municipio frente a crecidas y desbordamientos.

Adenex señala directamente a los arroyos Charnecal, Las Picadas y el soterrado Cagancha como ejes de un problema histórico que requiere intervención urgente. En concreto, el arroyo Charnecal se encuentra catalogado dentro de un tramo ARPSI (Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación), con un nivel de peligrosidad que roza el riesgo naranja según los propios indicadores de la CHG. Durante la tormenta del pasado día 5, el cauce estuvo muy próximo a alcanzar ese umbral, generando escenas de alarma entre la población y demostrando que el peligro es real y creciente.

La asociación recuerda que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación identifica esta zona como prioritaria por la probabilidad de daños en caso de lluvias intensas. «La peligrosidad adjudicada al Charnecal es alta y requiere una atención inmediata», subraya el colectivo, que reprocha a la Confederación la falta de avances en los estudios y actuaciones comprometidas tras el grave episodio de septiembre de 2021. Entonces, la CHG anunció un análisis técnico para evaluar soluciones, pero, según denuncia ADENEX, dicho trabajo «no se ha materializado».

El comunicado recuerda que las riadas no son hechos aislados. Desde los años 70, Almendralejo ha registrado numerosos episodios de inundaciones: daños graves en 1973, otra riada destacada en 1996 causada por una DANA con más de 50 litros por metro cuadrado, y las más recientes en 2014 y 2021, que provocaron inundaciones de sótanos, perjuicios económicos y deterioro de infraestructuras.

ADENEX sostiene que la falta de actuaciones vulnera la normativa vigente, incluida la Directiva europea. En este contexto, la asociación exige a la CHG que reactive de inmediato los estudios comprometidos en 2021, establezca un calendario claro de intervenciones, asegure la dotación presupuestaria necesaria y coordine las actuaciones con el Ayuntamiento y los vecinos afectados.