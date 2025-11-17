Finalizan las obras de los colegios San Francisco y Antonio Machado

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado por concluidas las actuaciones de mejora realizadas en los colegios públicos San Francisco y Antonio Machado, dos intervenciones que suponen un importante avance en materia de seguridad, accesibilidad y confort para la comunidad educativa. El alcalde, José María Ramírez, junto a los concejales de Educación y Edificios Municipales, Isabel Ballesteros y Juan Manuel Forte, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, han visitado ambos centros para comprobar el resultado de las obras.

Durante la visita, el alcalde recordó que el mantenimiento de los colegios públicos es competencia municipal, subrayando el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para garantizar entornos escolares en óptimas condiciones.

En el colegio San Francisco se ha llevado a cabo una reforma integral que ha incluido la renovación de solados, tratamiento de humedades, cambio de carpinterías, creación de nuevos aseos, mejoras en la accesibilidad del edificio, ampliación de la instalación eléctrica y actuaciones para reforzar la eficiencia térmica del inmueble.

En el colegio Antonio Machado, los trabajos se han centrado en la reparación de pavimentos exteriores y en la mejora del gimnasio, espacios que necesitaban una actualización para garantizar el buen uso por parte del alumnado y profesorado.