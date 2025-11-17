Almendralejo
El instituto Santiago Apóstol impulsa varias actividades por su 75 cumpleaños
El alcalde José María Ramírez estuvo presente durante un recorrido oficial por el centro
Almendralejo
El instituto Santiago Apóstol ha celebrado con varias actividades su 75 aniversario con un emotivo acto institucional al que asistieron el alcalde José María Ramírez y la concejala de Educación, Isabel Ballesteros. La música corrió a cargo de la Banda del Santi, acompañando a antiguos y actuales docentes y alumnos. La jornada incluyó una visita a sus ciclos formativos, los más amplios de la comarca de Tierra de Barros, y culminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa.
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La lluvia no frena el dulce estreno de la nueva sede de La Crónica de Badajoz
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas