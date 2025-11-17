Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

El instituto Santiago Apóstol impulsa varias actividades por su 75 cumpleaños

El alcalde José María Ramírez estuvo presente durante un recorrido oficial por el centro

Recorrido de las autoridades por los ciclos formativos del IES Santiago Apóstol.

Recorrido de las autoridades por los ciclos formativos del IES Santiago Apóstol. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El instituto Santiago Apóstol ha celebrado con varias actividades su 75 aniversario con un emotivo acto institucional al que asistieron el alcalde José María Ramírez y la concejala de Educación, Isabel Ballesteros. La música corrió a cargo de la Banda del Santi, acompañando a antiguos y actuales docentes y alumnos. La jornada incluyó una visita a sus ciclos formativos, los más amplios de la comarca de Tierra de Barros, y culminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

