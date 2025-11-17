El instituto Santiago Apóstol impulsa varias actividades por su 75 cumpleaños

El instituto Santiago Apóstol ha celebrado con varias actividades su 75 aniversario con un emotivo acto institucional al que asistieron el alcalde José María Ramírez y la concejala de Educación, Isabel Ballesteros. La música corrió a cargo de la Banda del Santi, acompañando a antiguos y actuales docentes y alumnos. La jornada incluyó una visita a sus ciclos formativos, los más amplios de la comarca de Tierra de Barros, y culminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa.