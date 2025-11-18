Los comercios de Almendralejo pueden solicitar maceteros con flor de Pascua para Navidad

La Concejalía de Comercio ha puesto en marcha un año más la iniciativa de reparto de maceteros con flor de Pascua para que los establecimientos locales puedan decorar sus escaparates y contribuir a crear un ambiente navideño en las calles de Almendralejo. Los comerciantes interesados ya pueden solicitar su macetero, una acción con la que el Ayuntamiento pretende apoyar al comercio de proximidad y embellecer las principales zonas comerciales durante estas fechas.

El plazo para solicitarlo permanecerá abierto hasta el 25 de noviembre y el procedimiento es muy sencillo: basta con enviar un correo electrónico a comerciodealmendralejo@gmail.com indicando los datos del establecimiento. Desde la concejalía recuerdan que la entrega de maceteros se realizará hasta agotar existencias, por lo que una vez finalizadas las unidades disponibles no será posible colocar nuevos elementos decorativos.