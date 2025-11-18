Feafes Almendralejo celebra este jueves sus segundas jornadas sobre salud mental

Feafes Salud Mental Almendralejo celebrará este jueves 20 de noviembre sus II Jornadas Formativas en Salud Mental, un evento que tendrá lugar en el Palacio del Vino bajo el lema “Salud mental en la comunidad. Abordando retos y necesidades”. La iniciativa, dirigida al público general, busca visibilizar la realidad que viven cada día el colectivo juvenil y las personas que residen en el ámbito rural, poniendo el foco en sus carencias, necesidades y desafíos para mejorar su calidad de vida.

La jornada reunirá a profesionales de toda la comarca de Tierra de Barros como médicos, pediatras, psicólogos, educadores y trabajadores sociales. El programa arrancará a las 9:30 horas con la inauguración oficial y, desde las 10:00 horas, comenzarán las mesas redondas que protagonizarán la jornada.

La primera de ellas, dedicada a la Salud Mental Infantojuvenil, contará con la intervención de Mercedes Beltrán Pérez, pediatra del Centro de Salud de San Roque; María Soledad Buenavida Pérez, orientadora del IES Carolina Coronado; María Pérez Flores, psicóloga de Feafes Calma; y Carmen Durán Hormigo, psicóloga de Feafes SM Extremadura.

La segunda mesa abordará la Salud Mental en el Ámbito Rural, con Ana Orozco Ponce, educadora social de Feafes SM Almendralejo; Nuria Hurtado Noriego, trabajadora social del SSASB Zona de Barros; Juan José Fernández Casares, médico en Solana de los Barros; y Juan Carlos Navarro Ramírez, coordinador de la Zona Básica de Salud de Aceuchal.