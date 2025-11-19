Abierto el plazo para solicitar matanzas, una actividad en decadencia

El Ayuntamiento de Almendralejo ha informado del inicio de la Campaña de Control Sanitario de Cerdos para Consumo Familiar. El periodo autorizado para la realización de matanzas domiciliarias se extenderá desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, fechas en las que las familias podrán solicitar los permisos necesarios para llevar a cabo esta práctica tradicional.

Las personas interesadas deberán gestionar previamente la autorización obligatoria, requisito indispensable para poder realizar la matanza. Este permiso podrá solicitarse en los Servicios Sociales o a través del teléfono 682 268 302, en horario de mañana. El trámite deberá formalizarse con un mínimo de tres días hábiles de antelación, no admitiéndose solicitudes fuera de este plazo.

Aunque el inicio de la campaña marca cada año un momento importante dentro del calendario rural extremeño, lo cierto es que la matanza domiciliaria es una tradición en retroceso. Desde hace más de una década, Almendralejo registra un descenso progresivo en el número de solicitudes, motivado por los cambios en los hábitos de consumo.