Almendralejo celebra su feria del Coleccionismo y Antigüedades

La caseta del recinto ferial municipal acogerá el 13 de diciembre la I Feria del Coleccionismo y Antigüedades, un evento que nace con la intención de convertirse en una referencia para los amantes de los objetos históricos, piezas únicas y artículos con valor sentimental. La feria estará abierta al público de 9:00 a 22:00 horas, ofreciendo una jornada completa de visita, compra, intercambio y conversación entre coleccionistas y curiosos.

La iniciativa está organizada por Luis Manuel Gutiérrez, promotor con una amplia experiencia en este tipo de encuentros, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo. Según ha explicado el empresario, esta feria forma parte de un circuito que recorre distintas ciudades con parada este sábado en Don Benito.