Almendralejo
Almendralejo celebra su feria del Coleccionismo y Antigüedades
El empresario Luis Manuel Gutiérrez impulsa un evento peculiar que se hará el 13 de diciembre en la caseta municipal del ferial
La caseta del recinto ferial municipal acogerá el 13 de diciembre la I Feria del Coleccionismo y Antigüedades, un evento que nace con la intención de convertirse en una referencia para los amantes de los objetos históricos, piezas únicas y artículos con valor sentimental. La feria estará abierta al público de 9:00 a 22:00 horas, ofreciendo una jornada completa de visita, compra, intercambio y conversación entre coleccionistas y curiosos.
La iniciativa está organizada por Luis Manuel Gutiérrez, promotor con una amplia experiencia en este tipo de encuentros, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo. Según ha explicado el empresario, esta feria forma parte de un circuito que recorre distintas ciudades con parada este sábado en Don Benito.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas