La VI Cena de Gala Empresarial Solidaria de Almendralejo reconoce a Alfonso Martínez Paiva, Laura Díaz Torrado y la empresa Ondupack

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo, junto a ASEMCE y BNI Desafío, celebrará el próximo 21 de noviembre la VI Cena de Gala Empresarial Solidaria, un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas anuales del tejido económico local. La velada tendrá lugar en las instalaciones de Bodegas Sani Viña Extremeña y reunirá a más de 375 asistentes, una cifra que confirma el éxito de participación y el compromiso del empresariado de la ciudad con esta iniciativa solidaria. En esta edición, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El acto contará con la entrega de tres distinciones que ponen en valor el talento, la trayectoria y la aportación al desarrollo económico de Almendralejo. BNI Desafío, ASEMCE y CEAL entregarán, respectivamente, los reconocimientos a Laura Díaz Torrado, Alfonso Martínez Paiva y la empresa Ondupack, tres nombres de referencia que representan modelos de innovación, constancia y crecimiento empresarial.

BNI Desafío homenajeará a Laura Díaz Torrado, arquitecta técnico, interiorista y gerente de PíoPío Interiores, un estudio que se ha consolidado como referente regional en diseño residencial y comercial. Su filosofía, basada en equilibrar necesidades, estética y funcionalidad en cada proyecto, ha permitido a la empresa transformar espacios con una combinación única de técnica, creatividad y sensibilidad. Su proyecto profesional refleja la evolución del interiorismo como disciplina que mejora la vida de las personas a través del entorno que habitan.

Por su parte, ASEMCE reconocerá la trayectoria de Alfonso Martínez Paiva, uno de los comerciantes más emblemáticos de Almendralejo. Con más de seis décadas de dedicación al sector, Alfonso inició su andadura profesional con solo 15 años y ha construido un negocio familiar que alcanza ya tres generaciones, hoy convertido en referente regional y nacional bajo la marca CRIOH. Su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y apostar por la especialización en productos técnicos de puericultura lo han consolidado como un ejemplo de esfuerzo, visión comercial y liderazgo local.

Finalmente, la Coordinadora Empresarial de Almendralejo distinguirá a Ondupack, empresa perteneciente a CL Grupo Industrial, por su impacto económico e industrial en la región. Fundada en 1996, la compañía es líder en la fabricación de cartón ondulado sostenible y exporta a múltiples países, gracias a una capacidad productiva de 125 millones de metros cuadrados al año y un modelo integrado que le permite controlar todo el proceso de fabricación. La gestión de su director general, Fernando Tolosa, ha sido clave para su proyección nacional e internacional.