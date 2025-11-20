Avante acelera la venta de parcelas en el nuevo polígono industrial

Extremadura Avante, a través de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (FEISA), ha anunciado la apertura del proceso de venta de nuevas parcelas industriales en el Polígono Industrial de Almendralejo, con precios que parten desde los 50 euros por metro cuadrado. La iniciativa busca impulsar la implantación de nuevas empresas, atraer inversión y ofrecer suelo industrial competitivo en uno de los enclaves económicos más estratégicos de la región.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2026. Una vez recibidas las ofertas, se realizará una adjudicación provisional. En caso de que varias empresas estén interesadas en la misma parcela, se aplicará un proceso de baremación por puntos en el que se valorarán criterios como la actividad económica prevista, el impacto en el empleo o el grado de aportación al desarrollo industrial de la zona.

Tras la adjudicación provisional, las empresas deberán realizar un desembolso inicial del 20% del precio total de la parcela. El 80% restante será abonado al finalizar las obras de construcción de las instalaciones. Además, el adjudicatario dispondrá de 18 meses para iniciar la construcción y un plazo máximo de tres años para iniciar la actividad empresarial.

Cn el fin de evitar cualquier operación especulativa, Extremadura Avante establece que las parcelas adjudicadas solo podrán ser transmitidas a su precio original de compra y siempre bajo la supervisión y autorización del propio organismo autonómico.