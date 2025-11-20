El teatro Carolina Coronado acoge este sábado el desfile de Afibroal

El teatro Carolina Coronado acogerá este sábado 22, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición del Desfile de Moda Solidario a beneficio de Afibroal, la Asociación de Fibromialgia de Almendralejo. Se trata de una cita muy esperada por el público local, que cada año llena el teatro para disfrutar de una tarde de moda, música y solidaridad, con la participación de varias tiendas de la localidad que mostrarán sus colecciones sobre la pasarela.

Las entradas tienen un precio anticipado de 3 euros y 4 euros en taquilla, y pueden adquirirse en las tiendas colaboradoras, en la Escuela de Ballet y en la propia sede de Afibroal. Además de ser un evento muy vistoso y divertido, el desfile tiene un marcado carácter solidario, ya que la recaudación servirá para apoyar los proyectos y actividades de la asociación.