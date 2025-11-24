17.000 gracias en una noche especial

Un verdadero éxito repleto de detalles, emoción y solidaridad. Así fue el resumen de la VI Cena de Gala Empresarial benéfica que las asociaciones Ceal, BNI Desafío Almendralejo y Asemce impulsaron el pasado fin de semana en Bodegas Sani Viña Extremeña, donde más de 380 personas participaron de una noche mágica. Todos los detalles fueron superlativos, pero la recaudación de más de 17.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) era el motivo de mayor peso en esta ceremonia.

Miguel Ángel Mendiano, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Extremadura agradeció al tejido empresarial de Almendralejo esta colaboración y anunció que el dinero de esta recaudación se destinará para crear una sala de atención especial a pacientes oncológicos en el hospital comarcal Tierra de Barros, donde estas personas encontraran orientación, información sobre tratamientos y consultas para estar acompañados en este difícil proceso de sus vidas.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura,e stuvo presente en la ceremonia junto al Consejero de Presidencia, Abel Bautista. Por parte de la Diputación de Badajoz estuvo Juan María Delfa, vicepresidente primero, y el alcalde José María Ramírez hizo de anfitrión agradeciendo a las empresas de Almendralejo que sepan estar a la altura cuando las circunstancias lo demandan.

La noche sirvió para homenajear a varios empresarios de las distintas asociaciones que impulsan la cena solidaria. Por parte de Ceal, el homenajeado fue la empresa Ondupack, con un crecimiento imparable en Extremadura, tal y como detalló su director general, Fernando Tolosa.

Por parte de Asemce, el reconocido fue Alfonso Martínez Paiva, más conocido como Alfonsito, que dio un discurso emocionante sobre una vida entregada a lo que ahora es la tienda de Crioh.

Por parte de BNI Desafío, la homenajeada fue Laura Díaz, de Piopio Interiores. El empresario extremeño, Atanasio Naranjo, de Tany Nature, fue el embajador de la ceremonia.