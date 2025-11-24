Almendralejo
Uclés se emociona al recibir el premio de literatura Dulce Chacón
El autor andaluz comentó la conexión emocional que ha establecido con Extremadura durante el proceso de creación de su novela
El escritor David Uclés ha recogido en Almendralejo el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, otorgado por su obra La península de las casas vacías, en un acto que ha reunido a autoridades, lectores y representantes institucionales. El galardón, convocado por la Diputación de Badajoz y dotado con 9.000 euros, celebra este año dos décadas de trayectoria, consolidado como uno de los premios más prestigiosos del panorama narrativo nacional. Uclés se impuso tanto en la deliberación del jurado profesional como del jurado popular, un elemento distintivo del certamen que refuerza la implicación de la ciudadanía en la vida cultural de la provincia y en la promoción de la literatura en castellano.
Visiblemente emocionado, el autor recibió una prolongada ovación mientras dirigía una mirada de agradecimiento al cielo. En su intervención, quiso subrayar la conexión emocional que ha establecido con Extremadura durante el proceso de creación de su novela. Uclés recordó que uno de los episodios que más le impactó y que influyó en la construcción de su obra fue el de los fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz, un gesto con el que quiso empatizar con la memoria histórica y con la tierra que hoy reconoce su talento literario.
