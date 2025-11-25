Detenidos cuatro hombres y una mujer por falsificar documentos para obtener ayudas al alquiler en Almendralejo

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han detenido a cuatro hombres y una mujer, de entre 20 y 62 años, como presuntos responsables de un delito contra la Seguridad Social, y a uno de ellos también por un delito de falsedad documental, tras una investigación que destapó la manipulación de contratos y empadronamientos para acceder ilícitamente a ayudas sociales, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Inserción.

La investigación se inició después de que el propietario de un inmueble de Almendralejo presentara una denuncia en la que alertaba del elevado número de personas empadronadas en su vivienda. Las pesquisas fueron asumidas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz, cuyos agentes detectaron importantes variaciones en las firmas de los contratos de alquiler presentados ante el Ayuntamiento de Almendralejo, lo que apuntaba a una posible falsificación documental.

Los agentes comprobaron que estas irregularidades tenían como objetivo alterar la composición de la unidad familiar, retirando del empadronamiento a miembros con ingresos y empleo estable para ocultar los ingresos reales y poder así acceder a ayudas sociales para las que no cumplían los requisitos. La maniobra provocó un error en las administraciones públicas encargadas de otorgar estas prestaciones.

Tras realizar gestiones con la Junta de Extremadura y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Policía Nacional verificó que los implicados estaban recibiendo diversas ayudas económicas gracias a estas manipulaciones.

Con las pruebas recopiladas, el pasado 17 de noviembre se procedió a la detención de los cinco miembros de la familia, acusados de un delito contra la Seguridad Social, y en el caso del varón de 59 años, también de un delito de falsedad documental. Tras la instrucción de diligencias, la Policía Nacional ya ha puesto el caso en conocimiento de la Autoridad Judicial competente.