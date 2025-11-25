Almendralejo
Emotiva entrega de los Premios del Centro de Iniciativas Turísticas
El salón de plenos del ayuntamiento acogió el acto donde se reconocieron a varias personas y entidades de Almendralejo
El Ayuntamiento de Almendralejo ha acogido esta mañana, en su Salón de Plenos, una nueva edición de los Premios del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) 2025, en un acto presidido por el alcalde José María Ramírez, acompañado por la concejala de Turismo, Josefina Barragán, miembros de la Corporación Municipal y representantes del CIT. La ceremonia reconoció a personas, entidades y colectivos que, por su trayectoria, compromiso y contribución al desarrollo cultural, social y turístico de la ciudad, se han convertido en referentes para Almendralejo. En esta edición, Esteban Mira Caballos fue distinguido como Caballero de la Orden del Miajón de los Castúos, mientras que María José González del Valle García de la Peña, Pilar González Mata y Francisco Tena Díaz fueron nombrados Cónsules de Almendralejo.
El carácter integrador y emocional de estos premios se completó con la entrega del Premio Ciudad de la Cordialidad a Santiago Barragán Garrido, reconocido por su labor social y su espíritu colaborativo. En el ámbito empresarial, el Restaurante La Silera recibió el Premio CIT a la Hostelería por sus 40 años de historia, y el Círculo Mercantil fue nombrado Importante de Almendralejo. El Ayuntamiento felicitó a todos los premiados, destacando su aportación al prestigio de la ciudad y su papel como embajadores del nombre de Almendralejo dentro y fuera de la región.
