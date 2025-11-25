La sala Malibú prepara una gran fiesta de ‘Los 90’ para este sábado 29 en Almendralejo

Almendralejo se prepara para vivir este sábado 29 de noviembre una noche cargada de nostalgia y ritmo con la gran Fiesta Musical de los 90, que tendrá lugar en la Sala Malibú. El evento llega en un momento especial, coincidiendo con el arranque de las tradicionales comidas y cenas navideñas de empresas, grupos de amigos y familias, lo que ha generado una gran expectación y la previsión de lleno.

La organización ha apostado por un formato accesible, con entradas a un precio popular de 10 euros, y una programación diseñada para transportar a los asistentes a una de las décadas más recordadas de la música española. La noche contará con dos actuaciones destacadas: un tributo al mítico grupo El Último de la Fila y un show especial dedicado a Estopa.

Además, la fiesta prolongará su energía con una sesión musical especialmente preparada para la ocasión, de la mano de los reconocidos DJs Juanma Rohu y Miguelito Veneno, que pondrán banda sonora a la noche con los grandes éxitos de los años 90.

Aunque ya se ha vendido gran parte del aforo, todavía quedan entradas disponibles, y desde la organización animan a quienes deseen disfrutar de un evento diferente y vibrante a adquirirlas cuanto antes.