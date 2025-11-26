Almendralejo
Almendralejo trabaja para renovar su sello de Ciudad de la Infancia
Los grupos políticos aprobaron en pleno solicitar esta distinción y se espera que pronto se cambie el Consejo Local de la Infancia
Almendralejo continúa avanzando para mantener en 2026 la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento otorgado por UNICEF que avala el compromiso municipal con las políticas destinadas a niños y adolescentes. El pleno de la corporación aprobó por unanimidad solicitar la renovación del sello, un proceso que ya ha comenzado con la visita de técnicos de UNICEF a la ciudad.
Entre los aspectos fundamentales para optar nuevamente al distintivo se encuentra el funcionamiento del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, espacio donde los jóvenes pueden trasladar cómo imaginan el Almendralejo del futuro y defender sus necesidades. Actualmente está formado por 21 alumnos de distintos centros educativos, aunque se deberán introducir ajustes para adaptarlo a las edades exigidas.
Todo ello coincide con la reciente celebración de la Semana de la Infancia, que ha incluido múltiples actividades en el Palacio del Vino y en el parque de Espronceda, reforzando el espíritu participativo y educativo que caracteriza este proyecto.
