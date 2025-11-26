Almendralejo
Ana Trejo Pulido recibirá el Premio Igualdad de la asociación Amiga 1931
Esta almendralejense fundó en 2017 el proyecto Stop Vientes de Alquiler
La Asociación AMIGA 1931 entregará el VI Premio Igualdad a Ana Trejo Pulido. El reconocimiento pone en valor la trayectoria, el compromiso social y la intensa labor feminista de una mujer almendralejense que se ha convertido en una de las voces más activas y críticas en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito de la divulgación y la reflexión pública.
Ana Trejo Pulido es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, experta en Divulgación y Cultura Científica y especialista en Consultoría en el Sector Público. Actualmente desempeña su labor profesional como Técnica de Proyectos en una empresa pública vinculada a la economía digital y la transformación digital, compatibilizando este trabajo con un marcado activismo feminista.
En 2017 fundó Stop Vientres de Alquiler, un proyecto pionero dentro de la cuarta ola del feminismo por su capacidad de generar conciencia social a través de las redes digitales. Esta iniciativa, referente en España, denuncia la maternidad subrogada como una forma de violencia contra las mujeres y los menores, además de una manifestación actual de explotación reproductiva. n
