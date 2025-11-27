Almendralejo activa una Navidad con más de 100 actividades para todos los públicos

Almendralejo ya está lista para convertirse, un año más, en uno de los grandes referentes navideños de la región. La ciudad desplegará más de un centenar de actividades culturales, infantiles, deportivas y de ocio repartidas por distintos puntos estratégicos. La programación arranca este viernes 28 de noviembre en la Plaza del Mercado, donde tendrá lugar un espectáculo infantil a las 17:30 horas y la actuación de la artista extremeña Chloe de la Rosa, encargada de pulsar el botón del encendido extraordinario de la Navidad. El cierre llegará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos.

El Ayuntamiento ha diseñado una campaña que activa los principales espacios urbanos. La Plaza del Mercado será uno de los epicentros de la actividad, con el Mercado Navideño —que contará con 12 casetas—, la Casita de Papá Noel, talleres de galletas, actuaciones como Enciende la Navidad, Fantasy Christmas y diferentes propuestas de animación. La Plaza de Extremadura se convertirá en el Parque Navideño Polo Norte, con juegos tradicionales, actividades deportivas, gymkanas de orientación y propuestas familiares a lo largo de varios fines de semana. A ello se suman otros puntos como el Parque de Espronceda, el Sepulcro Prehistórico Huerta Montero, la Calle Real, el Recinto Ferial o el Palacio del Vino y la Aceituna, que acogerá actividades de ciberseguridad, escape room y zonas de juego juvenil.

El mes de enero llegará con la visita del Heraldo Real, la entrega de cartas a los Reyes Magos y el funcionamiento del tren turístico, que recorrerá diferentes zonas comerciales y culturales de la ciudad. Almendralejo mantiene también su sólida tradición belenista, con propuestas artísticas repartidas por toda la localidad: belenes de José María Sanfélix, José Manuel Campos, Rodrigo, Vicente Arias, Pepi Márquez, centros educativos, hermandades y espacios culturales. Además, los belenes vivientes del colegio Ruta de la Plata, Santo Ángel y la escuela infantil Pimpirigaña se sumarán a la oferta navideña.

La concejala de Comercio y Turismo, Josefina Barragán, ha subrayado que el objetivo central de esta programación es dinamizar el comercio local: “Queremos que almendralejenses y visitantes encuentren en nuestra ciudad la mejor oferta para sus compras navideñas”. Entre las actividades vinculadas al sector destacan el Mercado Gastro-Navideño (del 13 al 15 de diciembre), animación musical con artistas locales como Carmen “La Parreña”, Elena y Perera o Cosita Buena, pasacalles infantil en la jornada de Black Friday y la celebración del tradicional Concurso de Escaparates, cuyo fallo se conocerá el 11 de diciembre. También regresan las Preuvas del Comercio Local y el Roscón Solidario de ASEMCE, que tendrá lugar el 2 de enero en la calle Real.

El teatro Carolina Coronado vuelve a consolidarse como el gran escenario cultural de la Navidad en Almendralejo. La programación arranca el 6 de diciembre con el Acto Institucional de las Medallas de Almendralejo y continúa con citas destacadas: la zambomba de Carmen “La Parreña” (8 de diciembre), la obra Ay, Carmela (12 de diciembre), el Dance & Music Festival (13 de diciembre), el Certamen de Villancicos solidario (14 de diciembre), los conciertos de Navidad del Conservatorio y de la EMMA (17 y 18 de diciembre), el musical Un siglo de magia (19 de diciembre), el concierto de la Orquesta del Romanticismo (20 de diciembre) y el prestigioso ballet El lago de los cisnes, el 23 de diciembre. El año 2026 comenzará con dos nuevas citas: el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta y Coro de Músicos de Almendralejo (2 de enero) y el regreso de Con-cierto Ambiente (3 de enero), con fines solidarios.