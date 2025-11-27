Almendralejo
Concedidos 875.000 euros para una nueva escuela formativa
El proyecto comenzará el 30 de diciembre y se crearán tres grupos para formación en pintura, soldadura y servicios de bar y cafetería
El Ayuntamiento de Almendralejo desveló en el último pleno la concesión de una ayuda de 875.000 euros por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura para poner en marcha el nuevo programa de formación y empleo llamado ‘Escala Olea’, que comenzará el próximo 30 de diciembre. Este proyecto contará con tres especialidades: Pintura, Soldadura y Servicios de Bar y Cafetería.
Este nuevo programa dará continuidad al trabajo que actualmente desarrollan los alumnos del proyecto formativo Vinae, cuyos módulos se encuentran en su fase final con diversas actuaciones. En la especialidad de Pintura, el alumnado ha llevado a cabo tareas como el acondicionamiento y pintado del muro interno del Polideportivo Tomás de la Hera, el pintado de barandillas y estructuras metálicas junto a la piscina climatizada, así como la renovación del hall de entrada y del mobiliario exterior del Polideportivo San Roque.
Por su parte, la especialidad de Soldadura ha ejecutado importantes trabajos en instalaciones municipales, entre los que destacan la fabricación y montaje de los cerramientos de la pista de fútbol sala del Parque de las Mercedes, la instalación de marcos y mallazos para la delimitación del campo “ITO” en el Polideportivo Tomás de la Hera, o la fabricación e instalación de pasamanos de seguridad en el Centro de Día Mensajeros de la Paz.
