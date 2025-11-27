VOX Almendralejo propone un nuevo espacio para el ocio de jóvenes y adolescentes

El grupo municipal VOX Almendralejo ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos políticos para impulsar la creación de un espacio de ocio específico para jóvenes y adolescentes de la ciudad. La propuesta fue presentada en forma de moción en la última sesión plenaria. La iniciativa parte de una realidad clara: en Almendralejo, el 7 % de la población, unos 2.400 jóvenes entre 12 y 17 años, se encuentra en una “tierra de nadie” en lo que respecta a alternativas de ocio. Son demasiado mayores para espacios infantiles y demasiado jóvenes para otros entornos donde se requiere mayoría de edad, lo que provoca que gran parte de su vida social transcurra en parques o espacios abiertos, sin una oferta adaptada a sus intereses.

La moción aprobada contempla cinco líneas de actuación. En primer lugar, realizar un estudio actualizado y participativo que identifique las preferencias reales de ocio de los jóvenes mediante una consulta ciudadana. A partir de las conclusiones del estudio, se propone elaborar un proyecto de ejecución de espacios recreativos ajustado a esas necesidades. Además, el Ayuntamiento deberá poner a disposición edificios o parcelas municipales con usos compatibles para albergar este nuevo espacio. También se estudiará su financiación con fondos propios o, llegado el caso, mediante la solicitud de apoyo económico a administraciones competentes. Por último, la propuesta incluye la dotación del personal necesario para garantizar su correcto funcionamiento.

La aprobación por unanimidad refleja el consenso político en torno a la importancia de atender a este tramo de edad, clave en el desarrollo social y comunitario. Con esta moción, Almendralejo da un paso firme hacia la creación de un entorno seguro, atractivo y adaptado a sus jóvenes, fomentando alternativas de ocio saludables y fortaleciendo su integración en la vida de la ciudad.