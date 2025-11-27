Almendralejo
VOX Almendralejo propone un nuevo espacio para el ocio de jóvenes y adolescentes
La moción presentada por la formación fue respaldada por todos los grupos políticos
El grupo municipal VOX Almendralejo ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos políticos para impulsar la creación de un espacio de ocio específico para jóvenes y adolescentes de la ciudad. La propuesta fue presentada en forma de moción en la última sesión plenaria. La iniciativa parte de una realidad clara: en Almendralejo, el 7 % de la población, unos 2.400 jóvenes entre 12 y 17 años, se encuentra en una “tierra de nadie” en lo que respecta a alternativas de ocio. Son demasiado mayores para espacios infantiles y demasiado jóvenes para otros entornos donde se requiere mayoría de edad, lo que provoca que gran parte de su vida social transcurra en parques o espacios abiertos, sin una oferta adaptada a sus intereses.
La moción aprobada contempla cinco líneas de actuación. En primer lugar, realizar un estudio actualizado y participativo que identifique las preferencias reales de ocio de los jóvenes mediante una consulta ciudadana. A partir de las conclusiones del estudio, se propone elaborar un proyecto de ejecución de espacios recreativos ajustado a esas necesidades. Además, el Ayuntamiento deberá poner a disposición edificios o parcelas municipales con usos compatibles para albergar este nuevo espacio. También se estudiará su financiación con fondos propios o, llegado el caso, mediante la solicitud de apoyo económico a administraciones competentes. Por último, la propuesta incluye la dotación del personal necesario para garantizar su correcto funcionamiento.
La aprobación por unanimidad refleja el consenso político en torno a la importancia de atender a este tramo de edad, clave en el desarrollo social y comunitario. Con esta moción, Almendralejo da un paso firme hacia la creación de un entorno seguro, atractivo y adaptado a sus jóvenes, fomentando alternativas de ocio saludables y fortaleciendo su integración en la vida de la ciudad.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares