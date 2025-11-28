Almendralejo
Las inscripciones para la carrera de la San Silvestre de Almendralejo abiertas desde el lunes
La carrera tendrá lugar el domingo 28 de diciembre por las calles de Almendralejo y habrá disponibilidad de 1.700 dorsales
Almendralejo ya se prepara para una de sus citas deportivas y festivas más esperadas: la XI San Silvestre Almendralejense, que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre recorriendo las principales calles de la ciudad. La prueba mantiene su carácter solidario, destinando la recaudación al Club Atletismo Almendralejo. El recorrido, de 3 kilómetros, transcurrirá por el corazón del municipio con salida y meta en la Plaza de la Libertad. Además, la prueba volverá a contar con la tradicional Minisansilvestre para las categorías infantiles, con distancias adaptadas a cada edad.
Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 22 de diciembre, tanto online como de forma presencial en el polideportivo municipal, con un límite de 1.700 dorsales. Los precios serán de 5 euros para los nacidos en 2009 o antes y 3 euros para los más pequeños. Aunque la carrera no será cronometrada, se entregarán trofeos a los tres primeros de cada categoría (excepto la Minisansilvestre).
