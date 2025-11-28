Reforzarán la seguridad de la jornada del jueves de Copa del Rey con agentes de Sevilla

Más de 350 efectivos de seguridad formarán parte del dispositivo especial organizado para el jueves 4 de diciembre, día en el que el Extremadura recibirá al Sevilla FC en un Francisco de la Hera que alcanzará los más de 11.000 espectadores, además de miles de personas que se moverán por la ciudad durante todo el día.

Para garantizar un desarrollo seguro tanto dentro como fuera del estadio, la Policía Nacional desplazará agentes desde Sevilla, conocedores de este tipo de encuentros y de la propia afición sevillista. Estos refuerzos se sumarán a las unidades UPR de Badajoz y UIP procedentes de Badajoz y Mérida, además de contar con agentes de paisano para aumentar la capacidad de control y reacción ante cualquier incidencia. La Policía Local, la Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y otros cuerpos completan un dispositivo conjunto que tendrá como prioridad la seguridad ciudadana y la movilidad urbana.

La Guardia Civil tendrá una labor destacada en el control de accesos por carretera, especialmente en el complejo hostelero Leo, donde podrían parar los alrededor de quince autobuses de aficionados sevillistas previstos. En total, se desarrollarán 120 servicios específicos, reforzados con medidas internas del estadio: se dejarán entre 200 y 300 asientos libres en las esquinas para evitar la proximidad entre aficiones y se contará con un amplio equipo de vigilantes de seguridad.