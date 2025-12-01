La asociación MÍA homenajea a doce mujeres referentes de Almendralejo en su calendario de 2026

La asociación MIA (Mujeres que Inspiran Almendralejo) ha presentado su nuevo Calendario Mujeres Inspiradoras 2026, una iniciativa que rinde homenaje al talento, la trayectoria y el impacto social, empresarial y cultural de doce mujeres de la localidad. El acto, celebrado ante un numeroso público, puso en valor el compromiso de MIA con la visibilización del liderazgo femenino y con la creación de referentes reales para las nuevas generaciones.

Las homenajeadas de esta edición son Esperanza García Claver, Paloma Cruz, Olalla Zamora, Ana Macías, Paca Velardiez, Carmen Cortés, Esther Pizarro, Gloria Jaramillo, Isabel Alcántara, Pilar Díaz Pardo, Montse Fuentes y la sommelier Piedad Fernández, un grupo diverso de mujeres cuya trayectoria refleja esfuerzo, dedicación y una aportación destacada al desarrollo de Almendralejo.

El calendario destaca por incorporar un innovador formato sonoro: cada mes incluye un código QR que enlaza a un podcast con una entrevista personal, permitiendo conocer de cerca la historia y visión de cada protagonista.