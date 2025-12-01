Una Navidad que encandila a todos

Almendralejo dio la bienvenida oficial a la Navidad con un encendido extraordinario del alumbrado que convirtió la explanada de la Plaza de Abastos en un auténtico escenario festivo. La joven artista almendralejense Chloe de la Rosa fue la encargada de accionar el pulsador junto al alcalde, José María Ramírez, y a varios miembros de la corporación municipal, en un acto multitudinario que reunió a familias, niños y vecinos deseosos de vivir el primer gran momento navideño del año. Tras el encendido, Chloe ofreció un recital en directo.

La fachada del edificio principal del Mercado de Abastos, completamente vestida de luces, se convirtió en el gran protagonista visual de la noche. Los vecinos no tardaron en mostrar su sorpresa ante una de las decoraciones más cuidadas y espectaculares de los últimos años. En total, más de 500 elementos luminosos han sido instalados en distintos puntos de la ciudad, reforzando el ambiente navideño en calles, plazas y edificios emblemáticos.

En la Plaza del Mercado destaca un gran cono navideño iluminado y dos ángeles gigantes, una estampa que ya se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados. Un año más, Cajalmendralejo ha colaborado de manera especial en esta decoración que aporta identidad y elegancia a la Navidad almendralejense.

En la calle Real, los vecinos siguen deteniéndose ante la estrella luminosa gigante colocada en el paseo, mientras que en la Plaza de Extremadura continúa brillando el tradicional cono navideño de gran tamaño.

Hubo gran ambiente en el Mercado Navideño, instalado con casetas de madera que ofrecieron productos típicos, dulces artesanos, decoración y bebidas calientes. La nueva cantina del Edificio del Mercado vivió, además, su primer fin de semana grande, con una afluencia que superó todas las expectativas. La Casita de Papá Noel, acompañada por sus elfos, hizo las delicias de los más pequeños.

Este Mercado Navideño volverá a abrir sus puertas el próximo fin de semana, del viernes 5 al lunes 8 de diciembre, aprovechando el puente festivo.