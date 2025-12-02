Almendralejo
Árboles decorados con trapos de ganchillo, una tradición por Navidad en Almendralejo
La iniciativa de la Asociación de Mujeres ‘Nuestra Señora de la Piedad’ sirve para dar colorido a la plaza de España en estos días
La Asociación Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad celebra este año su 45 aniversario y lo hace nuevamente llenando de color y tradición la zona centro de la ciudad. Como cada Navidad, las integrantes del colectivo han decorado la plaza de España con llamativos árboles elaborados a partir de paños de ganchillo hechos a mano, una iniciativa que ya se ha convertido en tradición.
Las piezas, entre 1.300 y 1.400 pañuelos tejidos por las propias mujeres de la asociación, se han ensamblado sobre estructuras metálicas cónicas que alcanzan varios metros de altura y se elevan sobre los bancos de piedra de la plaza. Este laborioso trabajo, que ha requerido meses de dedicación, vuelve a transformar el corazón de Almendralejo en un espacio festivo y artesanal que refuerza el compromiso del colectivo con las tradiciones locales y la vida cultural de la ciudad.
