Árboles decorados con trapos de ganchillo, una tradición por Navidad en Almendralejo

La Asociación Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad celebra este año su 45 aniversario y lo hace nuevamente llenando de color y tradición la zona centro de la ciudad. Como cada Navidad, las integrantes del colectivo han decorado la plaza de España con llamativos árboles elaborados a partir de paños de ganchillo hechos a mano, una iniciativa que ya se ha convertido en tradición.

Las piezas, entre 1.300 y 1.400 pañuelos tejidos por las propias mujeres de la asociación, se han ensamblado sobre estructuras metálicas cónicas que alcanzan varios metros de altura y se elevan sobre los bancos de piedra de la plaza. Este laborioso trabajo, que ha requerido meses de dedicación, vuelve a transformar el corazón de Almendralejo en un espacio festivo y artesanal que refuerza el compromiso del colectivo con las tradiciones locales y la vida cultural de la ciudad.