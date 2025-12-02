Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Árboles decorados con trapos de ganchillo, una tradición por Navidad en Almendralejo

La iniciativa de la Asociación de Mujeres ‘Nuestra Señora de la Piedad’ sirve para dar colorido a la plaza de España en estos días

Árboles navideños decorando la plaza de España.

Árboles navideños decorando la plaza de España. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Asociación Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad celebra este año su 45 aniversario y lo hace nuevamente llenando de color y tradición la zona centro de la ciudad. Como cada Navidad, las integrantes del colectivo han decorado la plaza de España con llamativos árboles elaborados a partir de paños de ganchillo hechos a mano, una iniciativa que ya se ha convertido en tradición.

Las piezas, entre 1.300 y 1.400 pañuelos tejidos por las propias mujeres de la asociación, se han ensamblado sobre estructuras metálicas cónicas que alcanzan varios metros de altura y se elevan sobre los bancos de piedra de la plaza. Este laborioso trabajo, que ha requerido meses de dedicación, vuelve a transformar el corazón de Almendralejo en un espacio festivo y artesanal que refuerza el compromiso del colectivo con las tradiciones locales y la vida cultural de la ciudad.

TEMAS

