Huerta Montero abre sus puertas para acercar el sepulcro a la ciudad

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero, uno de los monumentos arqueológicos más singulares y visitados de Almendralejo, volverá ser protagonista en el mes de diciembre. Coincidiendo con la llegada del Solsticio de Invierno, el Ayuntamiento ha organizado un completo programa de actividades que busca acercar este enclave a todos los vecinos, reforzar su promoción turística y poner en valor su extraordinario alineamiento solar, un fenómeno único en Extremadura. La programación, presentada por la concejala Josefina Barragán, se desarrollará del 13 al 21 de diciembre y combinará jornadas de puertas abiertas, talleres temáticos, experiencias familiares y un festival dedicado al solsticio.

Las actividades comienzan el sábado 13 de diciembre con un taller formativo de manualidades naturales inspirado en las tradiciones ancestrales relacionadas con el solsticio. En esta sesión, los participantes podrán elaborar bebidas fermentadas con aromas del bosque, inciensos herbales, sahumerios terapéuticos y velas decoradas con elementos naturales. El taller, con un aforo limitado a 15 personas, requiere inscripción previa.

Del 13 al 20 de diciembre, el sepulcro abrirá sus puertas cada mañana entre las 09:00 y las 10:30 horas sin necesidad de inscripción. Estas jornadas permitirán a vecinos y turistas conocer de manera libre este monumento.

El domingo 14 de diciembre tendrá lugar la actividad familiar ‘Al Origen’, una propuesta gratuita que invita a los asistentes a viajar simbólicamente a las comunidades prehistóricas que habitaron el territorio. Organizados en clanes, los participantes rotarán por diferentes espacios creativos dedicados a la danza, el canto, el maquillaje tribal, la elaboración de ofrendas al sol y la interpretación de los templos solares de Extremadura. La jornada finalizará con una visita ritualizada al sepulcro.

El punto culminante de la programación llegará el sábado 20 de diciembre, día del Festival del Solsticio de Invierno. La jornada comenzará con un desayuno solidario de migas con chocolate a beneficio del convento de Santa Clara. A continuación, tendrá lugar la tradicional observación del fenómeno solar iluminando el interior del sepulcro, acompañada de música en directo. Desde las 10:00 horas se ofrecerá un brindis con cava, así como observaciones solares mediante telescopio a cargo del guía de astroturismo Mario Tena.

El programa concluirá el domingo 21 con una última jornada de puertas abiertas. En caso de lluvia, todas las actividades se trasladarán al Centro de Interpretación del yacimiento.