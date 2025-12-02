Primeros cortes de calles para este miércoles en Almendralejo por la seguridad en la Copa

La Policía Local pondrá en marcha este miércoles un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo del encuentro de la Copa del Rey de este jueves, 4 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Estadio Francisco de la Hera. El operativo contempla restricciones de estacionamiento, cortes de circulación y recomendaciones para residentes y aficionados.

Las primeras medidas llegan este miércoles a partir de las 15.00 horas, momento desde el cual quedará prohibido estacionar en calle Colombia (en el tramo comprendido entre Fray Alonso Cabezas y la Plaza de Extremadura), en las traseras del fondo sur del estadio y en Calle Fray Alonso Cabezas (entre calles Badajoz y Bolivia).

Los cortes de tráfico se aplicarán desde la mañana del jueves y afectarán a calle Colombia (zona de tribuna), las traseras del fondo sur, así como a calles Vivero, Cuéllar, San Judas, Fray Alonso Cabezas, Badajoz, Avenida de la Paz y otras vías del entorno inmediato del estadio.

Con el objetivo de minimizar incidencias y facilitar el acceso al recinto deportivo, el Ayuntamiento recomienda utilizar como zona de estacionamiento el Recinto Ferial.