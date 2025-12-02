Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Primeros cortes de calles para este miércoles en Almendralejo por la seguridad en la Copa

El dispositivo de seguridad por el partido entre Extremadura y Sevilla del jueves 4 de diciembre implica un control previo muy exhaustivo

Plano recomendado por la policía local sobre alternativas de itinerarios.

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Policía Local pondrá en marcha este miércoles un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo del encuentro de la Copa del Rey de este jueves, 4 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Estadio Francisco de la Hera. El operativo contempla restricciones de estacionamiento, cortes de circulación y recomendaciones para residentes y aficionados.

Las primeras medidas llegan este miércoles a partir de las 15.00 horas, momento desde el cual quedará prohibido estacionar en calle Colombia (en el tramo comprendido entre Fray Alonso Cabezas y la Plaza de Extremadura), en las traseras del fondo sur del estadio y en Calle Fray Alonso Cabezas (entre calles Badajoz y Bolivia).

Los cortes de tráfico se aplicarán desde la mañana del jueves y afectarán a calle Colombia (zona de tribuna), las traseras del fondo sur, así como a calles Vivero, Cuéllar, San Judas, Fray Alonso Cabezas, Badajoz, Avenida de la Paz y otras vías del entorno inmediato del estadio.

Con el objetivo de minimizar incidencias y facilitar el acceso al recinto deportivo, el Ayuntamiento recomienda utilizar como zona de estacionamiento el Recinto Ferial.

