Almendralejo acoge la experiencia Roadshow para promover la ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en colaboración con el Ayuntamiento de Almendralejo, ha organizado una innovadora actividad formativa y gratuita destinada a sensibilizar y capacitar a la ciudadanía en materia de seguridad digital. La iniciativa, denominada Experiencia Roadshow, se desarrollará del 9 al 13 de diciembre de 2025 en el Palacio del Vino y la Aceituna, situado en la calle Juan Campomanes, y está dirigida a asociaciones, clubes deportivos, campamentos de verano, empresas, familias y, en general, a cualquier persona interesada en aprender a usar Internet y las tecnologías de forma segura.

El roadshow tiene como objetivo acercar la ciberseguridad a personas de todas las edades, desde niños de 10 años hasta personas mayores de cualquier edad, a través de un formato dinámico e interactivo que combina el aprendizaje con el entretenimiento. Durante sesiones de una hora de duración, los participantes podrán adentrarse en una escape room temática diseñada para poner a prueba sus conocimientos digitales, disfrutar de juegos online que fomentan la adquisición de hábitos seguros y asistir a breves píldoras formativas impartidas por especialistas del INCIBE. Además, se habilitará la cabina ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, un espacio de atención personalizada donde los asistentes podrán resolver dudas relacionadas con el uso seguro de dispositivos, redes sociales, contraseñas, fraudes y otras cuestiones prácticas de la vida digital.

La actividad se realizará con un amplio horario para facilitar la participación de todos los colectivos. De martes a viernes, el recinto abrirá de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el sábado estará operativo de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. La participación es completamente gratuita, aunque es necesaria inscripción previa enviando un correo a informatica@almendralejo.es, indicando el número de asistentes, edades, fecha y hora preferida, así como un nombre y teléfono de contacto. Para coordinar grupos y resolver cualquier cuestión organizativa, las personas interesadas también pueden contactar con el Ayuntamiento de Almendralejo a través del teléfono 924 670 507.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del INCIBE por impulsar la formación, la sensibilización y la capacitación digital de la ciudadanía, contribuyendo a que España avance hacia una sociedad más segura, preparada y responsable en el ámbito tecnológico.

La Experiencia Roadshow busca así acercar la ciberseguridad a todos los públicos, reforzando la importancia de adoptar buenos hábitos y actitudes responsables en un mundo cada vez más digitalizado. El INCIBE ha puesto a disposición de los interesados un vídeo promocional para conocer mejor la actividad.