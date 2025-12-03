Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La formación en directo, pilar clave para los alumnos del IES Santiago Apóstol

Las jornadas técnicas se consolidan en el centro como una gran oportunidad para intercambiar experiencias entre generaciones

Una charla durante las jornadas técnicas celebradas esta semana.

Rodrigo Morán

Almendralejo

El IES Santiago Apóstol está celebrando durante estos días la vigésima edición de sus Jornadas Técnicas de Formación Profesional y Empresa, un evento ya consolidado que este año adquiere un significado especial al coincidir con el 75.º aniversario del centro. La programación, común para todo el alumnado y profesorado de FP, se centra en la economía social, sostenible e innovadora, ofreciendo una visión integral de un modelo que sitúa a las personas en el centro y apuesta por la sostenibilidad y la innovación como motores de transformación.

Como parte de la conmemoración, las Jornadas cuentan con la participación de antiguos alumnos de cada familia profesional, que comparten sus experiencias formativas y su acceso al mercado laboral. Sus testimonios permiten al alumnado conocer de primera mano las oportunidades y exigencias de un entorno profesional en constante evolución, reforzando así el vínculo entre el centro educativo, la empresa y la realidad socioeconómica actual.

