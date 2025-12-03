Almendralejo
La formación en directo, pilar clave para los alumnos del IES Santiago Apóstol
Las jornadas técnicas se consolidan en el centro como una gran oportunidad para intercambiar experiencias entre generaciones
El IES Santiago Apóstol está celebrando durante estos días la vigésima edición de sus Jornadas Técnicas de Formación Profesional y Empresa, un evento ya consolidado que este año adquiere un significado especial al coincidir con el 75.º aniversario del centro. La programación, común para todo el alumnado y profesorado de FP, se centra en la economía social, sostenible e innovadora, ofreciendo una visión integral de un modelo que sitúa a las personas en el centro y apuesta por la sostenibilidad y la innovación como motores de transformación.
Como parte de la conmemoración, las Jornadas cuentan con la participación de antiguos alumnos de cada familia profesional, que comparten sus experiencias formativas y su acceso al mercado laboral. Sus testimonios permiten al alumnado conocer de primera mano las oportunidades y exigencias de un entorno profesional en constante evolución, reforzando así el vínculo entre el centro educativo, la empresa y la realidad socioeconómica actual.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Pocas luces (II)