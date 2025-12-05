Almendralejo
Almendralejo acoge en marzo una feria que está orientada al sector rural
Agroanimalia se presenta como un evento para profesionales, empresas y aficionados del ámbito agrícola, ganadero y animalista.
Almendralejo será sede el próximo mes de marzo de Expo AgroAnimalia, la primera edición de una feria dedicada íntegramente al mundo rural y a los sectores que forman parte de él. El alcalde, José María Ramírez Morán, presentó este nuevo evento, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo de 2026 en el Palacio del Vino y la Aceituna, y que nace con vocación de convertirse en un punto de encuentro imprescindible para profesionales, empresas y aficionados del ámbito agrícola, ganadero y animalista.
La feria, organizada por la empresa local Tierra Animal y respaldada tanto económica como institucionalmente por el Ayuntamiento de Almendralejo, se estructurará en cuatro pabellones temáticos. El primero estará dedicado a agricultura y ganaderías, el segundo reunirá a animales y productos relacionados, un tercero se centrará en adiestramiento y exhibiciones caninas, y un cuarto espacio multisectorial acogerá propuestas y empresas vinculadas al entorno rural desde distintas perspectivas.
Además de la zona expositiva, AgroAnimalia ofrecerá un amplio programa de actividades durante los tres días de feria. Se incluyen ponencias, charlas técnicas y encuentros especializados en agricultura, ganadería y cuidado animal, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento, promover buenas prácticas y generar nuevas oportunidades de colaboración y negocio.
