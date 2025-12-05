Almendralejo premiará la decoración navideña en calles y balcones

El Ayuntamiento de Almendralejo ha presentado las bases del primer Concurso de decoración de calles, fachadas y balcones, una iniciativa que nace con el propósito de embellecer la ciudad y fortalecer el ambiente navideño en estos días tan señalados. La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, acompañada por el presidente de la Coordinadora de Vecinos, Víctor Pulido, anunció esta convocatoria junto con las bases de los Premios para la Cabalgata de Reyes Magos 2026, ambas aprobadas esta semana en Junta de Gobierno Local.

Este nuevo concurso llega tras la propuesta de la propia Coordinadora y aspira a dinamizar la participación de vecinos, entidades y comercios. Podrán inscribirse tanto personas físicas como jurídicas, residentes, empadronadas o con segunda residencia en la ciudad. En la categoría de “calle mejor decorada” se permitirá la participación conjunta de los vecinos. Las decoraciones deberán ser visibles desde la vía pública, tener temática navideña o invernal y podrán incorporar iluminación, música o efectos visuales, siempre respetando las normas de convivencia y seguridad. Además, deberán mantenerse instaladas hasta el 6 de enero de 2026, con un horario mínimo de iluminación de 18:00 a 00:00 horas.

El plazo de inscripción será de diez días hábiles a partir de la publicación de las bases en el Boletín de la Provincia. Las solicitudes podrán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana (C/ Mérida, 11) en el caso de personas físicas, y a través de la sede electrónica en el caso de entidades. Las decoraciones serán valoradas en función de la creatividad, la calidad estética, la iluminación, la elaboración y, en el caso de calles, el grado de participación vecinal. El jurado estará formado por representantes de la Concejalía de Festejos y de la Coordinadora de Vecinos.

Los premios previstos para esta primera edición incluyen para la calle mejor decorada una iluminación especial en 2026 más una cesta de productos locales. Para las fachadas, habrá dos premios, siendo el ganador una cesta de productos y vale de compra. Y para balcones, similar. El valor conjunto de las cestas asciende a 800 euros.

Durante la presentación también se dieron a conocer las bases de los premios de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, que se celebrará el 5 de enero a las 17:00 horas, manteniendo su recorrido habitual del recinto ferial al Palacio del Vino y la Aceituna. El objetivo es facilitar la preparación de las carrozas. La dotación total de premios asciende a 13.000 euros, distribuidos en un primer premio de 1.200 €, un segundo de 1.100 €, un tercero de 1.000 €, seis premios especiales de 900 € y otros de cuantía menor. Si una entidad resultara galardonada en más de una categoría, solo recibiría el premio de mayor cuantía.