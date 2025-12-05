Hay un mercadillo extraordinario de Navidad el lunes en el ferial de Almendralejo

El Ayuntamiento ha anunciado la celebración de un mercadillo extraordinario de Navidad el próximo lunes 8 de diciembre, que tendrá lugar en el recinto ferial en horario de 9:00 a 14:00 horas. A esta cita asistirán los mismos puestos y establecimientos que participan habitualmente en los mercadillos de los viernes, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos justo en pleno arranque de la campaña navideña.

Esta jornada especial forma parte del acuerdo anual entre el consistorio y los vendedores ambulantes, que establecen varios mercadillos extraordinarios a lo largo del año, siendo uno de ellos el que se celebra tradicionalmente durante el puente de la Constitución.