Almendralejo
Hay un mercadillo extraordinario de Navidad el lunes en el ferial de Almendralejo
Como en años anteriores, los vendedores aprovechan el puente de la Constitución para hacer una venta especial por Navidad
El Ayuntamiento ha anunciado la celebración de un mercadillo extraordinario de Navidad el próximo lunes 8 de diciembre, que tendrá lugar en el recinto ferial en horario de 9:00 a 14:00 horas. A esta cita asistirán los mismos puestos y establecimientos que participan habitualmente en los mercadillos de los viernes, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos justo en pleno arranque de la campaña navideña.
Esta jornada especial forma parte del acuerdo anual entre el consistorio y los vendedores ambulantes, que establecen varios mercadillos extraordinarios a lo largo del año, siendo uno de ellos el que se celebra tradicionalmente durante el puente de la Constitución.
