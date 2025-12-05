Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Hay un mercadillo extraordinario de Navidad el lunes en el ferial de Almendralejo

Como en años anteriores, los vendedores aprovechan el puente de la Constitución para hacer una venta especial por Navidad

Mercadillo en el recinto ferial.

Mercadillo en el recinto ferial. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento ha anunciado la celebración de un mercadillo extraordinario de Navidad el próximo lunes 8 de diciembre, que tendrá lugar en el recinto ferial en horario de 9:00 a 14:00 horas. A esta cita asistirán los mismos puestos y establecimientos que participan habitualmente en los mercadillos de los viernes, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos justo en pleno arranque de la campaña navideña.

Esta jornada especial forma parte del acuerdo anual entre el consistorio y los vendedores ambulantes, que establecen varios mercadillos extraordinarios a lo largo del año, siendo uno de ellos el que se celebra tradicionalmente durante el puente de la Constitución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents