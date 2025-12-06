Una pasión de zombies convertida en un libro

Hay historias que nacen de personas inesperadas. Aitor Cuende Granchán lleva más de veinte años trabajando como peluquero en Almendralejo, pero su vida siempre ha ido más allá de un solo oficio. Inquieto, creativo y acostumbrado a moverse en casi todos los ámbitos nunca imaginó que un día su nombre terminaría escrito en la portada de un libro. Y, sin embargo, ocurrió. De una idea casual, de un folio en blanco y de una obsesión casi de niño por el cine apocalíptico, acabó apareciendo Rezombi, una novela que hoy se vende en más de 4.200 librerías y en las principales plataformas nacionales.

Cuende nació en Sabadell, aunque recuerda Almendralejo desde siempre. Sus padres eran de aquí, emigraron a Cataluña por trabajo y él pasaba los veranos con sus abuelos en la ciudad de la cordialidad. A los once años regresó definitivamente. Creció con inquietudes que habían nacido en Cataluña, pero fue en Almendralejo donde las desarrolló. Y aunque su oficio ha sido el de peluquero durante las últimas dos décadas, nunca ha dejado de buscar formas nuevas de expresarse. «Soy una persona inquieta. Creo que las cosas hay que hacerlas para movernos. Y yo siempre me he movido en muchos ámbitos».

El cine fue siempre su refugio. No la literatura: «Nunca me sentí muy atraído por la lectura», admite. Pero sí era un fanático absoluto del cine fantástico, especialmente del subgénero zombie y de los mundos posapocalípticos. Desde pequeño le llamaba la atención un detalle que nadie parecía explorar en las películas: ¿qué ocurriría si existiera una cura? ¿Qué pasaría si un zombi pudiera volver a la consciencia… recordándolo todo? La idea se le quedó grabada. Y un día, casi sin intención, cogió un folio y empezó a escribir lo que, en su cabeza, serían las reglas para que esa cura tuviera sentido. Solo era un entretenimiento. Pero una frase llevó a otra. Un párrafo se convirtió en una escena. Y cuando quiso darse cuenta, tenía un capítulo entero.

«Yo no tenía previsto hacer un gran libro, pero seguí y seguí, y al final todo fue cogiendo color». El proceso se volvió especial cuando empezó a involucrar a su hija, Iria. «Fue algo que compartí con ella. Me ayudaba muchísimo a crear. Lo hicimos juntos prácticamente». Aquello terminó convirtiéndose en Rezombi, una novela que plantea una de esas preguntas que cambian una historia: ¿qué pasa cuando un zombi es curado… pero sigue recordando a quién mató?

El protagonista se llama Elías. Es un «Reintegrado», uno de los que han recibido el tratamiento SARN, una cura que devuelve la consciencia pero no borra el pasado. En un mundo destruido por la naturaleza y donde los humanos viven encerrados en ciudades fortificadas, Elías carga con el peso de haber asesinado a quienes más quería mientras estaba infectado. La novela lo acompaña en su intento de redimirse, rodeado de un sistema que utiliza esa cura como herramienta de control. La historia mezcla acción, traición, miedo, política y ciencia ficción, pero siempre con un trasfondo emocional que sostiene toda la trama. A pesar de todo ello, insiste el autor, «es un libro para toda la familia».

Hace unos meses, el libro salió a la venta. Está disponible en librerías físicas, Amazon, FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro y Libros.cc. Cuende todavía no ha acabado de asimilarlo. «Ver un libro escrito con mi nombre, después de haber suspendido tantas veces Lengua, me hizo sentir muy orgulloso», confiesa entre risas. Cuando recibió la primera prueba de impresión, lo tuvo claro: «Si me lo dijeran hace quince años lo vería totalmente imposible».

Ahora, lejos de conformarse, ya está escribiendo la continuación. De hecho, no solo habrá un segundo libro, será una trilogía. «Nada más terminar el primero, me puse con el segundo. Este lo estoy disfrutando muchísimo». En redes sociales, a través de la cuenta @rezombi_oficial, ha comenzado a promocionar la obra y asegura que la respuesta está siendo muy buena. El autor lo cuenta con la misma sencillez con la que habla de su peluquería, como si escribir una novela de ciencia ficción fuera una extensión natural de su día a día, porque a veces solo hace falta una idea, un folio y decidirse.