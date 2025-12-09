Almendralejo prepara la Operación Kiko para la recogida de alimentos

La Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de la Piedad ha puesto en marcha desde el pasado fin de semana, la Operación Kilo 2025 en Almendralejo, una campaña solidaria destinada a la recogida de alimentos no perecederos para ayudar a familias y centros asistenciales de la comarca en estas fechas tan señaladas de la Navidad.

La iniciativa permanecerá activa hasta el próximo 24 de diciembre, con el objetivo de canalizar la solidaridad de los vecinos hacia entidades que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. Los alimentos recogidos serán entregados a las Hermanas Pobres de Santa Clara de Almendralejo, el Cottolengo del Padre Alegre en La Fragosa y la Casa de Misericordia de Pinofranqueado.

Para facilitar la colaboración ciudadana, se han habilitado dos puntos de recogida diarios: la Casa Misión de los Padres Claretianos, situada en la calle Zurbarán, 1, y el Carrefour Express de la calle Cruz, 6.

Además, la campaña contará con diversas actividades especiales para fomentar la participación. Los domingos 7, 14 y 21 de diciembre se llevará a cabo una recogida durante la misa de las 12:30 horas. El viernes 19, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar una caravana solidaria que recorrerá varias calles de la localidad. Ese mismo día, así como los días 20 y 21, se instalará un punto de recogida en Family Cash, mientras que Carrefour se sumará a la iniciativa los días 20 y 21 de diciembre. Como broche final, el martes 24 de diciembre, desde las 9:00 horas, se celebrará un desayuno solidario en la Casa Misión.

Bajo el lema ‘Juntos alimentamos esperanza’, la hermandad hace un llamamiento a la solidaridad de los almendralejenses, recordando que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia para muchas familias durante estas Navidades.

Con el inicio de la Operación Kilo 2025, Almendralejo vuelve a demostrar su compromiso con quienes más lo necesitan, llenando de esperanza muchas mesas en estas fechas tan especiales.

La Operación Kilo no es el primer movimiento para ayudar a los más desfavorecidos en alimentación. El Banco de Alimentos ha logrado más de 700 kilos de alimentos gracias a la iniciativa realizada por el Extremadura en su partido de liga de Segunda Federación ante el Linares, donde regalaba una entrada a cambio de un alimento. La valoración ha sido muy positiva porque ha habido una gran respuesta, incluido muchos alimentos que trajeron los propios aficionados del Linares.