Inaugurado un nuevo taller profesional de creación de storyboards

Almendralejo ha inaugurado un nuevo taller de creación de storyboards dirigido a jóvenes artistas y profesionales del ámbito audiovisual. La formación se imparte en The Glow gracias al programa OFFESCAC, de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo, lo que permite acercar formación especializada de alto nivel a la ciudad.

Un total de 15 artistas participan en este curso intensivo que se desarrolla desde las ocho de la mañana bajo la dirección del reconocido dibujante José Domingo, encargado de guiar al alumnado en el proceso creativo y técnico que exige la elaboración de storyboards profesionales, herramienta clave en la industria de la animación y el cine.

Los organizadores destacan la importancia de apostar por iniciativas que potencien el talento local y generen oportunidades formativas vinculadas al sector audiovisual. Además, este taller se lleva a cabo gracias a la financiación del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y los fondos Next Generation EU, reforzando el impulso a proyectos educativos y creativos en el territorio.