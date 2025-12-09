Almendralejo
Inaugurado un nuevo taller profesional de creación de storyboards
La formación se imparte en las instalaciones de The Glow y cuenta con 15 participantes a los que enseña el dibujante José Domingo
Almendralejo ha inaugurado un nuevo taller de creación de storyboards dirigido a jóvenes artistas y profesionales del ámbito audiovisual. La formación se imparte en The Glow gracias al programa OFFESCAC, de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo, lo que permite acercar formación especializada de alto nivel a la ciudad.
Un total de 15 artistas participan en este curso intensivo que se desarrolla desde las ocho de la mañana bajo la dirección del reconocido dibujante José Domingo, encargado de guiar al alumnado en el proceso creativo y técnico que exige la elaboración de storyboards profesionales, herramienta clave en la industria de la animación y el cine.
Los organizadores destacan la importancia de apostar por iniciativas que potencien el talento local y generen oportunidades formativas vinculadas al sector audiovisual. Además, este taller se lleva a cabo gracias a la financiación del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y los fondos Next Generation EU, reforzando el impulso a proyectos educativos y creativos en el territorio.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata