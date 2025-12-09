Luna Club acoge este sábado 13 la tercera gran Gala de Navidad de Almendralejo

Almendralejo tiene este sábado 13 una cita con la nostalgia y la música. A partir de las 18.00 horas, Luna Club acogerá la tercera Gran Gala de Navidad, una fiesta que conecta a varias generaciones y recupera el espíritu de aquellas míticas noches que se vivían en la antigua sala Ibiza.

Para muchos almendralejenses que crecieron en los años 90 y principios de los 2000, la Gran Gala de Navidad formaba parte de ese universo juvenil que marcó una época. Más de dos décadas después, ese ambiente vuelve a cobrar fuerza. Luis Miguel Díaz Muñoz, gerente del grupo El Jato, La Bola de Cristal y Luna Club, es uno de los impulsores de esta recuperación. Reconoce que lo que se vivió entonces fue un fenómeno difícil de repetir: “Se juntaban todos los jóvenes, venían de todas partes. Era un ambiente muy nuestro”. No era solo una fiesta; era una cita indispensable para reencontrarse con amigos tras una semana cualquiera.

Uno de los pilares de esta edición es recuperar el sonido de la época. Para ello, la organización contará con DJs que vivieron profesionalmente aquellos años y con artistas especializados en este tipo de eventos, como Óscar Martínez, habitual en grandes fiestas retro de todo el país.

Además, este año la gala dará un paso más en lo emocional con una pantalla gigante donde se proyectarán fotografías reales de aquellos años: grupos de amigos, estilos de moda y noches que permanecen en el recuerdo.

Quienes deseen aparecer podrán enviar sus imágenes al correo laboladecristal_@hotmail.com, una iniciativa que ya está teniendo una gran acogida y que promete hacer de esta gala un auténtico viaje en el tiempo.